Фото: пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил симферопольцев с Днем города 6 июня.

Руководитель республики подчеркнул, что крымская столица имеет богатую историю, неразрывно связанную с Россией и великими именами. Сегодня Симферополь -важный административный, промышленный, культурный и научный центр Юга России.

Глава региона отметил, что в городе ведется масштабная модернизация инфраструктуры, здравоохранения, образования, благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются дороги. При этом особое внимание уделяется сохранению исторического облика.

- Хочу сказать самые искренние слова благодарности всем землякам за самоотверженный труд, патриотизм и неравнодушие, за конструктивную критику и вклад каждого в развитие родного Симферополя, - обратился к горожанам Сергей Аксенов.