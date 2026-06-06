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НовостиОбщество6 июня 2026 13:19

Аксенов заявил о временной невозможности полного решения топливного вопроса

Сергей Аксенов: полностью решить топливный вопрос в Крыму сейчас невозможно
Ирина ГЕРЦ
В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности

В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на данный момент полностью обеспечить полуостров горючим не удается. Вместе с тем, по его словам, все острые вопросы решаются в ручном режиме, а власти внимательно относятся к каждому обращению граждан.

«Мы продолжим работу по урегулированию ситуации и проинформируем о результатах жителей и гостей полуострова», - заявил руководитель региона.

С 31 мая в Крыму бензин АИ 95 отпускается в приоритетном порядке коммунальному и социальному транспорту, а также по талонам и топливным картам. Было введено ограничение - не более 20 литров в одни руки. Позднее продажу за наличные для частных автомобилей приостановили.

По оценке Аксенова, для стабилизации ситуации потребуется около 30 дней.