Названы цены на авиасопровождение детей без родителей на Ямале

Стоимость услуги для юных пассажиров варьируется от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от перевозчика Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие юные ямальцы отправятся в отпуск самостоятельно — в детские лагеря или к родственникам. Редакция «Ямал 1» выяснила, сколько стоит и на каких условиях авиакомпании готовы сопровождать несовершеннолетних пассажиров.

Самый бюджетный вариант – за 5 тысяч рублей за сегмент маршрута. Сопровождение предоставляется детям от 5 до 12 лет (по желанию - до 18 лет). Количество таких пассажиров на рейсе ограничено.

Другая авиакомпания берет 8 тысяч рублей на внутренних рейсах. Под наблюдением бортпроводников могут лететь дети и подростки от 5 до 17 лет. Заявку можно подать при покупке билета на сайте, в приложении или через службу поддержки.

Самая дорогая услуга – за 10 тысяч рублей сверх цены билета. Перевозчик принимает без родителей детей от 6 до 12 лет. Перед оформлением необходимо подтверждение авиакомпании о возможности сопровождения на выбранном рейсе.

Специалисты советуют заранее уточнять условия и наличие услуги на конкретном рейсе - у разных перевозчиков есть свои ограничения.