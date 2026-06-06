Два человека пострадали при атаке ВСУ в Севастополе: сбито 16 дронов

Беспилотники сбиты в районах Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе отразили очередную террористическую атаку ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, всего уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны.

В результате инцидента пострадали двое человек - женщина и мужчина. Оба получили осколочные ранения легкой степени. Повреждения зафиксированы в четырех многоквартирных домах в разных районах города: разбиты несколько окон.

От обломков сбитых БПЛА в районах Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких местах возникло возгорание травы. Все пожары оперативно ликвидированы.

«Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112», - напомнил губернатор.