Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июня 2026 13:59

Два человека пострадали при атаке ВСУ в Севастополе: сбито 16 дронов

В Севастополе сбили 16 БПЛА, пострадали два человека
Ирина ГЕРЦ
Беспилотники сбиты в районах Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны

Беспилотники сбиты в районах Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе отразили очередную террористическую атаку ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, всего уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны.

В результате инцидента пострадали двое человек - женщина и мужчина. Оба получили осколочные ранения легкой степени. Повреждения зафиксированы в четырех многоквартирных домах в разных районах города: разбиты несколько окон.

От обломков сбитых БПЛА в районах Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких местах возникло возгорание травы. Все пожары оперативно ликвидированы.

«Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112», - напомнил губернатор.