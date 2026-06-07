Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2026 3:17

Погода на 7 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Галина КОВАЛЕНКО
Евпатория

Евпатория

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Крымском полуострове жарко

7 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 25...27°

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+24°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +20°...+25 °, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+22°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +20°...+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +21°…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24°… +29°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +15 …+18 °, в Азовском +21°.