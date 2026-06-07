В очереди на Крымский мост стоят более 850 машин

Перед Крымским мостом снова выстроилась очередь из машин Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Более 850 машин стоят в очереди на Крымский мост. По сообщению оперативного штаба с информацией о ситуации на транспортном переходе, проезда перед пунктами досмотра автомобили ожидают с обеих сторон.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Со стороны Керчи - 408 транспортных средств, - говорится в сообщении.

Время ожидания проезда составляют около двух часов.

Напомним, из-за объявленной беспилотной опасности движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.