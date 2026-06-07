Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2026 8:16

В очереди на Крымский мост стоят более 850 машин

Досмотра ждут автомобили со обеих сторон транспортного перехода
Юлия МАРКИНА
Перед Крымским мостом снова выстроилась очередь из машин

Перед Крымским мостом снова выстроилась очередь из машин

Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Более 850 машин стоят в очереди на Крымский мост. По сообщению оперативного штаба с информацией о ситуации на транспортном переходе, проезда перед пунктами досмотра автомобили ожидают с обеих сторон.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Со стороны Керчи - 408 транспортных средств, - говорится в сообщении.

Время ожидания проезда составляют около двух часов.

Напомним, из-за объявленной беспилотной опасности движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.