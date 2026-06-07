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НовостиОбщество7 июня 2026 12:27

Два дрона сбили в Севастополе: военные отражают атаку ВСУ

БПЛА уничтожены в райне Балаклавы и парка Победы
Юлия МАРКИНА
Над Севастополем сбили два вражеских дрона

Над Севастополем сбили два вражеских дрона

Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные отражают атаку ВСУ. ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили два дрона противника.

- Сбито два БПЛА в районе Балаклавы и Парка Победы, - сообщил у себя в соцсетях Развожаев.

Местных жителей просят пройти в укрытия и не находится на открытых пространствах.

Напомним, это уже не первая вражеская атака на Севастополь днем 7 июня. Ранее еще один беспилотник сбили в районе мыса Фиолент.