Два дрона сбили в Севастополе: военные отражают атаку ВСУ

Над Севастополем сбили два вражеских дрона Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные отражают атаку ВСУ. ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили два дрона противника.

- Сбито два БПЛА в районе Балаклавы и Парка Победы, - сообщил у себя в соцсетях Развожаев.

Местных жителей просят пройти в укрытия и не находится на открытых пространствах.

Напомним, это уже не первая вражеская атака на Севастополь днем 7 июня. Ранее еще один беспилотник сбили в районе мыса Фиолент.