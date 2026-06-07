20-летний велосипедист попал под колеса автомобиля в Симферополе

ДТП произошло на улице Кирова. Фото: пресс-служба МВД по РК

20-летний велосипедист пострадал в ДТП на улице Кирова в Симферополе. По информации пресс-службы МВД по РК, дорожная авария произошла накануне поздно вечером.

Водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь со стороны площади Куйбышева в направлении площади Советской, наехал на молодого мужчину на велосипеде, который двигался попутно и начал перестраиваться с правой полосы в левую.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в полиции Крыма.

Проверку по факту ДТП проводят сотрудники Госавтоинспекции.