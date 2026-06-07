Монумент установлили на пересечении улиц Гоголя и Пушкина. Фото: Сергей Аксенов/соцсети

В Симферополе открыли памятник великому русскому писателю Николаю Гоголю. Монумент установлен в самом центре крымской столицы - на пересечении улиц Гоголя и Пушкина

- Идея установки монумента принадлежит Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Идея установки памятника принадлежит Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону. Фото: соцсети Сергея Аксенова

Памятник, по его словам, был создан скульптором-монументалистом Сергеем Меркуловым в 1948 году, а бронзовый постамент, на котором изображены герои произведений писателя, изготовлен современным московским скульптором Виталием Шановым.

Известно, что Симферополь автор «Ревизора» посетил по пути на лечение в Саки.