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НовостиОбщество8 июня 2026 2:00

Погода на 8 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове жарко
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

8 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 25…27°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Тепло 23...25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +20°...+24 °, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+23°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Керчи +20°...+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +20°… +23°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21°…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +24°… +26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +16 …+19 °, в Азовском +21°.