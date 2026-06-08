Погода на 8 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
8 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 25…27°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Тепло 23...25°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +20°...+24 °, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +21°…+23°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Керчи +20°...+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +20°… +23°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +21°…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +24°… +26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +23°…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +16 …+19 °, в Азовском +21°.