За сутки в Севастополе сбили 36 беспилотников ВСУ

За выходные и утро 8 июня военные отразили около десяти атак ВСУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние сутки в Севастополе ликвидировано 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

За выходные и утро 8 июня военные и мобильные огневые группы отразили порядка десяти атак ВСУ. Только за минувшие сутки сбито 36 беспилотников. Вечером в воскресенье и ночью на понедельник в различных районах города были обнаружены упавшие части дронов. Никто из людей не пострадал.

«Об опасных находках следует сразу сообщать по номеру 112», — напомнил губернатор.