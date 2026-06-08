Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму 8 июня

В Крыму 8 июня ухудшится погода. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ожидается ухудшение погодных условий, региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Днем и до конца суток 8 июня прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Существует риск чрезвычайных ситуаций из-за аварий на энергетических и коммунальных объектах. Возможны перебои в работе транспорта и проблемы с движением на дорогах, особенно в горных районах. Также не исключены подтопления территорий.