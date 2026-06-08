Два поезда из Крыма 8 июня отправятся раньше расписания

Время отправления двух поездов из Крыма изменилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два поезда, следующих из Крыма, 8 июня отправятся по измененному расписанию. Об этом предупредили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 316 из Симферополя в Адлер отправится из Керчи раньше расписания — в 19:00. Пассажиров доставят на автобусах из Симферополя и Владиславовки.

Пассажиров поезда № 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 8 июня также доставят автобусом из Севастополя до станции Семь Колодезей для последующей посадки на поезд. Автобус выедет из Севастополя в 17:10. Отправление поезда со станции Семь Колодезей запланировано на 20:00.