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НовостиЧто происходит8 июня 2026 11:53

Студентов колледжей и техникумов Севастополя переводят на дистанционное обучение

Такие меры приняты для безопасности студентов и педагогов
Анастасия БУРМИСТРОВА
Занятия пройдут на современных образовательных платформах и цифровых ресурсах.

Занятия пройдут на современных образовательных платформах и цифровых ресурсах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о переводе студентов колледжей и техникумов на дистанционное обучение в целях обеспечения безопасности в связи с текущей ситуацией в регионе.

Чтобы сохранить учебный процесс, занятия пройдут с применением современных образовательных платформ и цифровых технологий.

«Департамент образования и науки Севастополя приложит все усилия, чтобы обеспечить студентов и преподавателей необходимой технической и методической поддержкой», — сообщил глава города.

Итоговые оценки за полугодие выставят по среднему арифметическому, а практику по некоторым специальностям перенесут. При этом экзамены на выпускных курсах переноситься не будут и пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Вузам также рекомендовано, по возможности, перейти на дистанционное обучение, однако окончательные решения примут ректоры университетов.