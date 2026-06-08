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НовостиЧто происходит8 июня 2026 11:57

Ситуацию с топливом в Крыму прокомментировали в Кремле

Песков: Минэнерго России работает над решением проблем с топливом в Крыму
Алексей ЕЛАГИН
Песков: Минэнерго России работает над решением проблем с топливом в Крыму

Песков: Минэнерго России работает над решением проблем с топливом в Крыму

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти разрабатывают комплекс мер, которые позволят решить проблему обеспечения топливом в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, есть ли в Крыму угроза топливного кризиса.

«Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что сейчас «определенная проблема есть». По его словам, в настоящее время разрабатывается комплекс мер для нормализации ситуации с топливом.