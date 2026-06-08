Над Крымом, Черным морем и другими регионами сбили 124 беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили 124 беспилотника над Крымом и другими регионами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 124 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до двух часов дня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.