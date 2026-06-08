В Крыму восстановили движение поездов на двух участках Фото: Никита ПОЛЬКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, в Крыму восстановили движение поездов на двух участков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

Так, полностью восстановили движение на участке Яркая – Симферополь. В настоящее время поезда в Евпаторию и обратно следуют по расписанию. Кроме того, восстановлено движение на участке Урожайная – Симферополь.

Сейчас остаются закрытыми участки между Джанкоем и Урожайной, а также между Азовской и Джанкоем. Для удобства пассажиров организовали автобусное сообщение.