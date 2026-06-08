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НовостиЧто происходит8 июня 2026 17:57

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 95 беспилотников над Крымом и другими регионами
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 95 беспилотников над Крымом и другими регионами

Средства ПВО уничтожили 95 беспилотников над Крымом и другими регионами

Фото: Алексей ФОКИН.

В понедельник, 8 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 95 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с двух часов дня до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. Об их количестве не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.