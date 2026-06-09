«ЛизаАлерт» Крым: без вести пропал 23-летний житель Феодосии

Ярослав Колтырин Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым бьют тревогу:

«Пропал Колтырин Ярослав Андреевич, 23 года, город Феодосия. С 21 мая 2026 года его местонахождение неизвестно».

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы без вести пропавшего: 185 см рост, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Молодой человек был одет в темно-синюю куртку, бордовую футболку, брюки цвета хаки, кроссовки, на голове бежевая кепка. С собой был черный рюкзак.

Просьба, сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.