Высокую пожарную опасность объявили в Крыму с 9 по 12 июня

С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Республики Крым объявило о высокой пожарной опасности на территории региона с 9 по 12 июня.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о повышенном риске возникновения пожаров в западных и центральных районах.

В чрезвычайном ведомстве также напомнили, что с 1 апреля на всей территории полуострова действует режим повышенной пожароопасности. В этот период запрещено разведение костров и работы с открытым огнем.