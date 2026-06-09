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НовостиЧто происходит9 июня 2026 6:00

Высокую пожарную опасность объявили в Крыму с 9 по 12 июня

В западных и центральных районах повышен риск пожаров
Анастасия БУРМИСТРОВА
С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.

С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Республики Крым объявило о высокой пожарной опасности на территории региона с 9 по 12 июня.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о повышенном риске возникновения пожаров в западных и центральных районах.

В чрезвычайном ведомстве также напомнили, что с 1 апреля на всей территории полуострова действует режим повышенной пожароопасности. В этот период запрещено разведение костров и работы с открытым огнем.