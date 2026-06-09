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НовостиЧто происходит9 июня 2026 6:54

За сутки в Севастополе сбили 31 беспилотник

Отражено восемь атак ВСУ
Анастасия БУРМИСТРОВА
Военные за последние сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь.

Военные за последние сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе российские военные уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

За последние сутки авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили восемь атак ВСУ. Спасательные службы зафиксировали падение обломков беспилотников в разных районах города, также поступили сообщения о повреждениях домов и автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

«Об опасных находках нужно сразу сообщать по телефону 112», — напомнил глава города.