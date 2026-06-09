За сутки в Севастополе сбили 31 беспилотник

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Севастополе российские военные уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
За последние сутки авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили восемь атак ВСУ. Спасательные службы зафиксировали падение обломков беспилотников в разных районах города, также поступили сообщения о повреждениях домов и автомобилей. Среди людей пострадавших нет.
«Об опасных находках нужно сразу сообщать по телефону 112», — напомнил глава города.