За сутки в Севастополе сбили 31 беспилотник

Военные за последние сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе российские военные уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

За последние сутки авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили восемь атак ВСУ. Спасательные службы зафиксировали падение обломков беспилотников в разных районах города, также поступили сообщения о повреждениях домов и автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

«Об опасных находках нужно сразу сообщать по телефону 112», — напомнил глава города.