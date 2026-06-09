Пассажирам поездов крымского направления нужно быть готовыми к эвакуации

При эвакуации необходимо взять с собой только самое необходимое. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирам поездов, следующих из Крыма и в Крым, следует быть готовыми к возможной эвакуации в дороге. Об этом информирует компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

При угрозе нужно покинуть поезд и отправиться на вокзал. Если опасность застала вдали от станции, пассажирам нужно переместиться в безопасное место на открытой местности.

«Если поезд вынужденно остановлен и поездная бригада просит покинуть вагон, необходимо неукоснительно выполнять все указания начальника поезда и проводников. Оставаться в вагоне во время беспилотной угрозы опасно. Подвижной состав – четкая, масштабная цель для БПЛА», – подчеркивает перевозчик.

При эвакуации необходимо взять с собой только самое необходимое: паспорт, документы, мобильный телефон и платежные средства. Багаж и личные вещи нужно оставить в вагоне. После отмены тревоги можно будет снова вернуться в поезд.