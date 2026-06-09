Подпольное казино накрыли в Симферополе

Кадр из видео Следкома России по Крыму и Севастополю/Tg

Сотрудники силовых структур закрыли подпольный игорный зал в Симферополе, сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

С апреля по июнь 2026 года в одном из нежилых зданий на проспекте Победы в столице Крыма четверо местных жителей организовали нелегальные азартные игры. Во время обысков в игровом клубе и по адресам его организаторов найдены компьютеры, телефоны и деньги.

В отношении двух лиц, которых подозревают в организации и проведении азартных игр, возбуждено уголовное дело. Следствие готовится предъявить обвинения участникам игорного бизнеса. Выясняются детали преступления и устанавливаются все причастные.