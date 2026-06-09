В Крыму изменили время отправления шести поездов

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В Крыму изменили график отправления шести поездов «Таврия» во вторник и среду, 9 и 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Так, поезд Севастополь – Санкт-Петербург должен был выехать в 17.10 9 июня. Отправление перенесли на четыре утра. Поезд Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа отправится в 6.40 10 июня. Изначально этот рейс был запланирован на 20.30 9 июня.

Отправление поезда Севастополь – Москва было запланировано на 20.55 9 июня. Состав выедет в 4.30 10 июня. Поезд Евпатория – Москва отправится в пять утра 10 июня. Изначально это должно было произойти в 21.45 9 июня.

Поезд Симферополь – Пермь отправится в 5.30 10 июня вместо 02.10. Кроме того, состав из Симферополя в Москву отправится в пять утра 10 июня. Этот рейс был запланирован на 1.25.