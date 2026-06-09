Симферополь признали самым чистым муниципалитетом Крыма

Симферополь признали самым чистым и экологически безопасным муниципалитетом Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
Министерство экологии и природных ресурсов РК провело опрос. Это мероприятие проходило в рамках экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты». В итоге первое место занял Симферополь.
Руководитель администрации назвал поддержание санитарного порядка одной из приоритетных задач.
«Осуществляется на 1 239 улицах, в парках, скверах, набережной реки Салгир», – рассказал Афанасьев.
Как пояснил градоначальник, речь идет об очистке тротуаров и пешеходных зон от мусора и грязево-пылевых наносов. Кроме того, в крымской столице занимаются обрезкой поросли, а также сбором и вывозом ТКО.