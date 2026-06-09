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НовостиЧто происходит9 июня 2026 18:01

В Черноморском районе мужчина с ножом попытался изнасиловать знакомую: ему вынесли приговор

Пьяный крымчанин с ножом попытался изнасиловать знакомую и сел на четыре года
Алексей ЕЛАГИН
Пьяный крымчанин с ножом попытался изнасиловать знакомую и сел на четыре года

Пьяный крымчанин с ножом попытался изнасиловать знакомую и сел на четыре года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черноморском районе Крыма 30-летнего местного жителя признали виновным в покушении на изнасилование, соединенном с угрозой убийством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале. Пьяный крымчанин попытался изнасиловать знакомую, угрожая ей ножом.

«Действия злоумышленника были пресечены подоспевшим хозяином помещения, в котором распивались спиртные напитки», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Черноморского района виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.