В Симферополе столкнулись грузовик и легковушка: пострадали два человека

Фото: AMS Симферополь

Во вторник, 9 июня, на объездной в Симферополе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

По словам очевидцев, неподалеку от торгово-развлекательного центра ФМ столкнулись легковушка и грузовик. Судя по фото, легковой автомобиль получил существенные повреждения.

В пресс-службе МЧС сообщили, что авария произошла на улице Ковыльной. В результате ДТП пострадали два человека. На место прибыли спасатели. Они провели деблокацию одного пострадавшего, который находился в легковушке.