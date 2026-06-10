Поезда будут приезжать в Крым только в светлое время суток

Въезд в Республику Крым по железной дороге возможен только с 5:00 до 23:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 10 июня 2026 года в Крыму начала действовать новая схема движения поездов. Изменения в расписании внесены транспортной компанией «Гранд Сервис Экспресс» по решению Оперативного штаба республики.

В летний сезон по пригородным маршрутам будут курсировать 48 пар поездов, а по дальним направлениям — 14 пар по 20 маршрутам.

При этом теперь восемь пар поездов будут ходить по Крыму в светлое время суток — с 5:00 до 23:00. Оставшиеся шесть пар поездов, следующих по десяти маршрутам в Республику Крым ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная. По прибытии пассажиров доставят до пункта назначения на автобусах.

«По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением (например, Керчь – Джанкой, Керчь – Владиславовка, Керчь – Симферополь), осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения», – объяснил глава республики Сергей Аксенов.

Поездки из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки в Керчь организованы по такому же принципу.