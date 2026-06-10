25% россиян ежегодно оформляют налоговый вычет

Фото: Ольга ЮШКОВА

25% россиян оформляют налоговый вычет ежегодно. Еще 33% делают это эпизодически - после крупных трат, таких как покупка недвижимости, лечение. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного среди 1500 тысяч жителей страны. При этом 28% ни разу не подавали на вычет, но рассматривают такую возможность.

22% опрошенных признались, что не знают, за какие услуги можно вернуть часть средств. Самыми популярными категориями стали лечение (36%), покупка недвижимости (34%), обучение (21%), инвестиции (13%), спорт (10%) и благотворительность (5%).

Региональные приоритеты различаются. Например, в Приволжье чаще оформляют вычет за лечение (56%), в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах - за недвижимость (по 35%). Жители Санкт-Петербурга лидируют по вычетам за образование (30%), Урал - за инвестиции (23%), Москва - за спорт (17%), Дальний Восток - за благотворительность (14%).

Среди ключевых барьеров получения налогового вычета россияне называют недостаток информации: 22% не знают, за какие услуги можно получить вычет. Еще 19% не хватает времени на сбор документов, а 16% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов.

Некоторые банки уже предлагают решения. Например, один из крупных банков предоставляет сервис упрощенного налогового вычета без заполнения декларации 3-НДФЛ. В 2025 году его клиенты получили около 10 млрд рублей вычетов за жилье и ипотеку.

СПРАВКА КП

Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.