В пермских школах в два раза увеличилось количество профильных классов

Создание профильных классов – часть работы по подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермская система предпрофессионального образования демонстрирует активный рост. Всего за один учебный год количество классов с углубленной специализацией в школах города увеличилось в два раза.

Этой информацией поделился мэр Эдуард Соснин. По его данным, в 2024–2025 учебном году в городе насчитывалось 60 подобных классов, тогда как в текущем периоде 2025–2026-го их число достигло уже 125.

Глава города связывает такую динамику с повышенным спросом среди семей. Если ранее ученикам предлагали в основном медицинские, инженерные и социально-экономические направления, то сегодня палитра возможностей заметно расширилась. Так, в прошлом году в школах появились энергетические, инженерно-строительные, а также таможенный классы, передают наши коллеги из пермского издания Business Class.

Всего в нынешнем учебном году учащиеся пермских школ могут выбрать из семи профилей. В местной администрации обращают внимание: внедрение таких классов — это не просто образовательное новшество, а целенаправленная работа по обеспечению предприятий города квалифицированными кадрами. Данный вектор не раз подчеркивал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в частности в своем ежегодном послании. Подготовка специалистов рабочих и инженерных специальностей остается для региона одной из ключевых задач.