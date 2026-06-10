Крымчанин выманил у приятелей почти 6 миллионов рублей под видом проблем с бизнесом

Житель Крыма обманул знакомых на 5,7 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Республики Крым передала в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. Фигуранту инкриминируют хищение более 5,7 миллиона рублей у его же знакомых.

Как установило следствие, 35-летний житель Симферопольского района действовал по отработанной схеме. Он рассказывал своим приятелям о якобы возникших серьезных проблемах в бизнесе и под этим предлогом занимал у них деньги - для «спасения» коммерческих дел.

Однако в реальности мужчина никакой предпринимательской деятельности не вел, а полученные средства возвращать не собирался. В результате обмана потерпевшие лишились в общей сложности 5,7 миллиона рублей, сообщает «АиФ-Крым».

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. На время следствия и суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы дела уже направлены в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрена эта история по существу.