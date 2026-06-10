Уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе с 11 июня

Фото: пресс-служба музея «Оборона Севастополя»

Восстановленные оригинальные фрагменты графических работ художника Франца Рубо не пострадали при атаке БПЛА здания музея-панорамы «Оборона Севастополя». Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе музея.

Поэтому открытие запланированной выставки все равно состоится 11 июня.

- Спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня. То, что находилось в здании, – это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19-ти человек под руководством академиков живописи В.Н. Яковлева, а после его смерти – П.П. Соколова-Скаля, - отметили в пресс-службе.

В фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится 39 спасенных фрагментов кисти Ф.А. Рубо.

Так, экспозиция, посвященная творчеству Франца Рубо - автора легендарных батальных панорам «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва», - откроется завтра, 11 июня в кинотеатре «Украина» на улице Ленина,35 в 15:00. В нее войдут графические работы художника, многие из которых редко покидают запасники.