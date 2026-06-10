Шестилетнюю девочку из Херсонской области привезли на операцию в Крым

Ребенка из Херсонской области привезли в Крым на сложную операцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шестилетнюю девочку успешно доставили в Крым для операции из Херсонской области, несмотря на трудности после удара по Чонгарскому мосту. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Год назад девочка получила сложный перелом ноги. Сейчас ее привезли в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя для обследования и подготовки к операции по удалению пластины, которая фиксирует место перелома.

Перевозку ребенка организовали сотрудники отдела по работе с эвакуированными жителями администрации губернатора и правительства Херсонской области. В том числе они предоставили специальное оборудование для транспортировки и оказали всестороннюю помощь матери в обследовании дочери.