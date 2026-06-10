В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 155 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 16.00 среды, 10 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 155 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 155 транспортных средств», – говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.

Напомним, очередь перед Крымским мостом образовалась в полдень. Тогда со стороны Керчи стояли 55 машин, а со стороны Тамани – 35.