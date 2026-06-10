Поезд Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменили

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд Санкт-Петербург – Евпатория, который должен был отправиться в четверг, 11 июня, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Отменен поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня», – говорится в сообщении.

Это связано с тем, что по решению крымского оперштаба изменили расписание. Во вторник, 9 июня, отменили поезд из Евпатории в Санкт-Петербург. Поэтому не поедет состав, который должен был отправиться в обратном направлении в четверг в 19.26.

«Мы приносим извинения за возможные неудобства. Вы можете вернуть билеты без удержания сборов», – говорится в сообщении.