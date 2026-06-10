На ремонт моста через Салгир в Симферопольском районе потратят 73 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе планируют отремонтировать мост через реку Салгир, на эти цели потратят более 73 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало АО «Крымавтодор». Компания должна отремонтировать мост в Белоглинке. Этот объект расположен на улице Центральная аллея. За это подрядчик получил 73 281 407 рублей 95 копеек.

«Предельный срок, на который заключается Контракт, – 1 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.