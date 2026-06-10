Над Крымом, а также Черным и Азовским морями сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 203 беспилотника над Крымом и другими регионами 10 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 203 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Крымом, а также Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Тверской областями, а также над Московским регионом и Кубанью.