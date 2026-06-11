Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 6:42

ВСУ атаковали автомобильный мост «Перекоп-Армянск» и мосты через Северо-Крымский канал

Киевский режим атаковал мосты через Северо-Крымский канал
Ирина ГЕРЦ
Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно.

Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно.

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 11 июня террористы киевского режима атаковали четыре моста в Херсонской области. Среди них – автомобильный мост «Перекоп – Армянск». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, речь идет и о мостах через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, а также в районе населенного пункта Ставки.

«По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», - подчеркнул Сальдо.

По словам губернатора, о сроках восстановления путепроводов сообщат дополнительно.