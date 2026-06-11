ВСУ атаковали автомобильный мост «Перекоп-Армянск» и мосты через Северо-Крымский канал

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В ночь на 11 июня террористы киевского режима атаковали четыре моста в Херсонской области. Среди них – автомобильный мост «Перекоп – Армянск». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, речь идет и о мостах через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, а также в районе населенного пункта Ставки.
«По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», - подчеркнул Сальдо.
По словам губернатора, о сроках восстановления путепроводов сообщат дополнительно.