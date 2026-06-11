В Крыму двух человек судили за организацию незаконной миграции

Крымчане получили шесть лет условно на двоих за организацию незаконной миграции Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму двух местных жителей признали виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Один из организаторов находил иностранцев, которые хотели работать в Крыму, но не имели на это законных оснований. Его сообщник – житель села Партизанское Симферопольского района 1966 года рождения. Мужчина фиктивно ставил приезжих на миграционный учет. Кроме того, он оформлял иностранцам патенты для работы.

«В предоставленных документах указывалось, что иностранцы трудоустроены на строительных объектах, в то время как они были задействованы в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Бахчисарайский районный суд признал сообщников виновными. Одного из них приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденного оштрафовали на 245 тысяч рублей. Его сообщнику назначили 2,5 года лишения свободы условно.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.