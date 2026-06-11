«Трехлетний вклад – это слишком»: советы для начинающих инвесторов

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Ключевая ставка с начала 2025 года снизилась с 21% до 16% к концу года, а в апреле 2026-го Банк России опустил ее до 14,5%. Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам физлиц, по данным ЦБ на конец мая, сократилась до 12,97% годовых. В условиях цикла смягчения денежно-кредитной политики первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости сформулировал рекомендации для начинающих инвесторов и объяснил, как сейчас получить максимальную доходность по вкладам.

Советы для фондового рынка: признать, что риски и доходность взаимосвязаны, и быть готовым к потере части капитала; заранее определить психологически допустимый уровень снижения счета (20%, 30%, 50% или даже 70%); «покупать дешево, продавать дорого»; постепенно учиться оценивать фундаментальные показатели эмитента; диверсифицировать портфель по эмитентам, отраслям и инструментам.

Дмитрий Пьянов отметил, что начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша.

Рекомендации для вкладчиков же таковы: на фоне снижения ключевой ставки оптимальные сроки размещения - шесть месяцев или год. Это достаточно долго, чтобы зафиксировать текущие ставки, но не настолько, чтобы пропустить смену тренда.

- Трехлетний вклад - это слишком, - подчеркнул первый зампред ВТБ.

Также стоит сравнивать предложения банков: экстремально высокая ставка в небольшом банке может указывать на повышенную рискованность. Эксперты советуют фиксировать двузначную доходность по депозитам на сроках до года и с большой осторожностью (с упором на психологию потерь и диверсификацию) заходить в фондовый рынок.