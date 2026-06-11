Развожаев: после атаки ВСУ на музей в Севастополе кинотеатр «Украина» переименуют

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

После атаки ВСУ на Музей обороны Севастополя кинотеатр «Украина» планируют переименовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев

В четверг, 11 июня, в Севастополе открыли уникальную выставку «Рубо. 170». Посетители смогут увидеть подлинные фрагменты с условными названиями «Атака» и «Левее Юферова» оригинального полотна Франца Рубо.

«Глядя на эти шедевры, мы приняли еще одно важное, глубоко символичное решение», – сообщил Развожаев.

Как пояснил губернатор, кинотеатр, расположенный на улице Ленина, является частью Музея обороны Севастополя. По его словам, после удара ВСУ по зданию Панорамы этот объект больше не может называться «Украиной».

«Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, – невозможно», – заявил Развожаев.

Севастопольский губернатор сообщил, что что эту вывеску демонтировали. Теперь кинотеатр переименуют. Новое название будет определено вместе с жителями.