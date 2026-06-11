Губернатор Херсонской области Сальдо рассказал о двух маршрутах в Крым Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о двух маршрутах, по которым можно попасть в Крым. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Для движения в сторону Крыма – на Армянск – можно использовать два маршрута», – рассказал Сальдо.

Речь идет о поездках из Новоалексеевки. Для того, чтобы попасть на север Крыма, нужно проехать через Асканию-Нова, Чаплинку и Мирное. Еще один вариант – путь через Громовку. Дале маршрут также проходит через Чаплинку и Мирное.

Сальдо попросил водителей учитывать эту информацию при планировании поездок. Губернатор также призвал людей следить за официальными сообщениями.

Напомним, в ночь на 11 июня киевский режим атаковал четыре моста в Херсонской области. Один из них – «Перекоп – Армянск». По предварительной информации, есть повреждения. Сообщалось, что специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.