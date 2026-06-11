В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 550 авто Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 18.00 четверга, 11 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 550 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 550 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Время ожидания составляет около двух часов. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.

Очередь перед Крымским мостом появилась в девять утра. Тогда со стороны Керчи стояли 180 машин.