В зооуголке в Симферополе у пары журавлей-красавок вылупились птенцы

Фото: МБУК «Парки столицы»

В Симферопольском зооуголке у пары журавлей-красавок вылупились два птенца. Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Журавли-красавки – это краснокнижные птицы. Единственное место, где их популяция полностью сохранилась – это Монголия. В зооуголке у пары красавок родилось двое птенцов.

«Родители активно заботятся о потомстве: в уходе участвуют оба, хотя основная роль все же принадлежит самке», – говорится в сообщении.

В «Парках столицы» заверили, что птенцы чувствуют себя отлично. Малыши и с интересом гуляют по вольеру и изучают все вокруг.

Красавки живут в зооуголке около 10 лет. Однако приносить потомство они начали приносить после реконструкции, проведенной в 2024 году. Тогда для журавлей построили просторный вольер. По словам сотрудников зооуголка, новые условия положительно повлияли на продолжении рода у птиц.