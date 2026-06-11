Константинов заявил об отсутствии продовольственного кризиса в Крыму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в Крыму не наблюдается никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.

«Продуктового кризиса у нас нет, а этот ажиотаж – сойдет», – сказал руководитель регионального парламента в эфире радио «Спутник в Крыму».

При этом, по словам главы законодательной власти республики, могут быть ситуативные проблемы. Константинов заверил, что на крымских складах имеется достаточный запас продуктов. Грузовики с продуктами приезжают в республику каждый день.