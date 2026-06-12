В Севастополе частично отключат электроэнергию

Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

12 июня, как сообщили в «Севастопольэнерго», временно ограничат подачу электроэнергии в отдельных районах. Энергетики займутся неотложными работами.

Где в Севастополе отключат свет 12 июня:

с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Генерала Лебедя, 2,6-24,10-А,10-Б,10-В, 10-Г, 22-А/22, 22-А/5, 22-А/28, 22-А/21;

ул. Сарандинаки, 36,40-46

хутор Лукомский, 6/11,12,1470;

ул. Паши Ангелиной, 623,1615,1623;

СНТ «Родник», 31/8,17,19;

ул. 4-я Бригада, 27

ул. Кроссовая, 6-А,2,8,12-16;

ул. 1-я Беговая, 12-А,4-А,8-А,4,6,10-12,604,664,15-А,19-А,5,15,575;

ул. 2-я Беговая, 572-кад,654,656,11-А,11,657;

пер. Беговой, 10,12,552-556,586,553,585;

проезд Беговой, 12,18,598,604,603;

СНТ «Дружба», 12,16,15;

Радарное шоссе, 128;

Лабораторное шоссе, 120,124,1695.