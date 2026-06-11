Религиозную организацию оштрафовали на 100 тысяч за разрушение храма в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии религиозную организацию привлекли к административной ответственности за необеспечение поддержания храма, являющегося объектом культурного наследия, в надлежащем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Речь идет о церкви Гавриила и Михаила, построенной в 1408 году. Она находится на улице Тимирязева. В январе в храме частично разрушилась шестигранная звонница. В марте произошло обрушение северного угла здания и несущих стен.

Министерство культуры Крыма составило акт технического состояния объекта. Согласно документу, храм находился в аварийном состоянии. Минкультуры направило в адрес общины предписание об устранении нарушений. Однако противоаварийные работы выполнены не были. Суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей.