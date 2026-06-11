В Нижнегорском районе мужчина шесть раз ранил ножом человека: его посадили на год

Симферополец шесть раз ранил ножом человека и получил год колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнегорском районе Крыма жителя Симферополя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале января. Крымчанин с ножом напал на человека. Симферополец нанес оппоненту как минимум шесть ударов. Пострадавший получил порезы обеих рук. Кроме того, нападавший один раз ударил его в область грудной клетки. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя крымской столицы виновным. Горожанина приговорили к году лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.