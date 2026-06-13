В Севастополе частично отключат электроэнергию

Свет отключат на пару часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

14 июня в Севастополе возникнут перебои с подачей электроэнергии.

В пресс-службе «Севастопольэнерго» сообщили, что в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа возможны отключения по следующим адресам:

пл. 50 лет СССР, 4/1,5/3;

ул. Вакуленчука, 1-5;

ул. Восточная, 6,8;

ул. Репина, 4-12;

пр. Гагарина, 1,3

ул. Адмирала Юмашева, 12,14, 22-26;

пр. Октябрьской Революции, 51,55-61,57-А/1

ул. Готская, 30-А/Б/В/Г,50/27/29/31,84-В/1,72-Г,98-А,46,56-98,2256,41,51, 55, 84/2, 84-Г, 84-Г/1, 84-Б/1/2/3/4;

Фиолентовское шоссе, 50/6,50/7,50/8,50/9,50/22,50/2,50/16,50/31/16,50/13,50/18,50/, 8/1/2;

ул. Комбрига Потапова, 4, 30-В, 32-А, 26-Г/2, 30-Г, 26-В, 84, 37-А, 41-А/Б, 43-А/Б, 39-А, 37, 28, 32, 39, 30-Г, 26, 32, 34, 40, 43-А, 37-А, 39-А, 43-В;

Камышовое шоссе, 40-А;

ул. Молодых Строителей, 50-Б,50-А,8,47,49,53;

ул. Маринеско Александра, 5-Б,5-А.