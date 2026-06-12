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НовостиЧто происходит12 июня 2026 7:47

МЧС Крыма: 12-13 июня ожидаются ливни и грозы

В Крыму действует штормовое предупреждение 12 и 13 июня
Галина КОВАЛЕНКО
На полуостров пришло ненастье

На полуостров пришло ненастье

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей и гостей Крымского полуострова предупредили о резком ухудшении погоды. В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что в ближайшие два дня - 12 и 13 июня, в отдельных районах полуострова прогнозируются сильные ливни, сопровождающиеся грозами, выпадением града и усилением ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В ведомстве советуют воздержаться от прогулок в горно-лесистой местности, а также временно не выходить на набережные и на берегоукрепительные сооружения. Кроме того, спасатели не исключают вероятности подтопления участков местности, расположенных в низменностях.